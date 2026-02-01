HABER

Aydın Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 1 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Öğle saatlerinden itibaren güney yönlerden esen kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Ayrıca, gün boyunca şiddetli sağanaklar yaşanacak, bu nedenle su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Sıcaklık gündüz 16-17 derece, gece ise 14-15 derece civarında olacak. Hava nemli olduğundan, daha serin hissedilebilir. Giyimde uygunluk sağlamak ve hava durumunu takip etmek önemlidir.

Doğukan Akbayır

Bugün 1 Şubat 2026 Pazar günü Aydın'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Öğle saatlerinden itibaren güney yönlerden saatte 50-70 kilometre hızla kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Özellikle açık alanlarda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir.

Gün boyunca yer yer şiddetli sağanaklar görülecek. Bu durum ani su baskınlarına yol açabilir. Su birikintilerinden uzak durmak faydalı olacaktır. Araç kullanırken dikkatli olmak da önemlidir.

Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 16-17 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise 14-15 derece arasında seyredecek. Nem oranının yüksek olması nedeniyle hava daha serin hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 2 Şubat Pazartesi günü yağmurlu bekleniyor. 3 Şubat Salı günü ise parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 14-15 derece, gece saatlerinde ise 6-7 derece civarında olacak.

Bu dönemde uygun giyinmek önem taşımaktadır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmak da önemlidir.

