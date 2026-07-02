Aydın Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Temmuz 2026 Perşembe. Aydın'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Hava sıcaklığı 36 - 37 derece civarında bekleniyor. Nem oranı %29 - %30 seviyelerinde olacak. Rüzgar, batı yönünden saatte yaklaşık 7 km hızla esmesi tahmin ediliyor. Bu sıcak ve kuru hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Aydın'daki hava durumu, önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklık 36 - 38 derece arasında olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık 37 - 39 dereceye ulaşması bekleniyor. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Sıcak ve kuru hava koşullarının devam etmesi muhtemel.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketimi öneriliyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması, sağlık sorunlarının önüne geçmeyi sağlar. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların da dikkatli olmaları gerekiyor. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Aydın'da 2 Temmuz 2026 Perşembe günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak önemlidir. Sağlığınızı korumanız gerekecek.