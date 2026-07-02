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5 yıl sonra çocuk doktoru bulunamayabilir! Kritik branşlarda alarm

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, çocuk yoğun bakım, yenidoğan, çocuk onkolojisi ve nefroloji gibi hayati öneme sahip yan dallarda hekim sayısının hızla azaldığını belirterek uyardı: "Bugün önlem alınmazsa 5 yıl sonra çocuklarımız için doktor bulmakta zorlanacağız."

5 yıl sonra çocuk doktoru bulunamayabilir! Kritik branşlarda alarm

Türkiye'de çocuk sağlığının en kritik alanlarında ciddi bir uzman açığı riski yaşanıyor.

Türkiye Gazetesi'nden Ziyneti Kocabıyık'ın özel haberinde, 2026 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) sonuçlarını değerlendiren Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, özellikle çocuk yoğun bakım, yenidoğan, çocuk hematoloji-onkoloji, çocuk nefrolojisi ve çocuk acil gibi hayat kurtaran branşlara ilginin tarihi seviyede düştüğünü söyledi.

Kasapçopur, "Benim de torunlarım var. Allah göstermesin, başlarına bu hastalıklardan biri gelse 5 yıl sonra kritik hastalıkları tedavi ettirecek çocuk hekimi bulamayacağız" dedi.

5 yıl sonra çocuk doktoru bulunamayabilir! Kritik branşlarda alarm 1

118 KADROYA SADECE 5 DOKTOR BAŞVURDU

YDUS sonuçları tabloyu net biçimde ortaya koyuyor. Bu yıl çocuk yoğun bakım için açılan 118 kadronun yalnızca 5'i dolarken, 113 kadro boş kaldı. Doluluk oranı yüzde 4'e kadar geriledi.

Yenidoğan (neonatoloji) yan dalında ise açılan 250 kadrodan sadece 22'si tercih edildi. Böylece 228 kadro boş kaldı ve doluluk oranı yüzde 9'da kaldı.

Çocuk hematoloji-onkoloji kadrolarının yalnızca yüzde 15'i, çocuk acil kadrolarının yüzde 16'sı, çocuk nefrolojisi kadrolarının ise yüzde 41'i dolabildi.

Kasapçopur, "Bu yıl TUS’ta 118 doktor için kadro açılan çocuk yoğun bakım branşını yalnızca 5 doktor tercih etti. Yenidoğan branşında 250 doktorluk kadro ise yalnızca yüzde 9’u doldu. Çocuk hematolojinin yalnızca yüzde 15’i, çocuk acilin ise yüzde 16’sında doluluk görüldü."

İKİ YILDA TABLO TAMAMEN TERSİNE DÖNDÜ

2024 YDUS sonuçlarıyla karşılaştırıldığında yaşanan düşüşün boyutu daha da dikkat çekiyor.

Haziran 2024'te çocuk yoğun bakımda açılan 26 kadronun 25'i dolarken, iki yıl sonra 118 kadrodan sadece 5'i tercih edildi.

Benzer durum yenidoğan yan dalında da yaşandı. 2024 yılında açılan 31 kadronun 29'u dolarken, 2026'da 250 kadronun yalnızca 22'sine yerleşme gerçekleşti.

Bir dönem tüm kontenjanlarını dolduran çocuk kardiyolojisi, çocuk gastroenterolojisi ve çocuk enfeksiyon hastalıkları gibi yan dallarda da doluluk oranları yüzde 55-67 seviyelerine kadar geriledi.

5 yıl sonra çocuk doktoru bulunamayabilir! Kritik branşlarda alarm 2

GENÇ DOKTORLAR NEDEN BU ALANLARDAN UZAKLAŞIYOR?

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur'a göre genç hekimlerin bu branşları tercih etmemesinin üç temel nedeni bulunuyor.

Prof. Dr. Kasapçopur genç doktorların bu branşlardan uzaklaşmasının en önemli seplerini şöyle sıraladı:

1- "Ağır çalışma şartları ve malpraktis davaları: Özellikle yenidoğan branşı, alanın doğası gereği riskli bir bölüm. Mesela 500 gram ağırlığında dünyaya gelen prematüre bebeklerin tedavisinde tüm çabalara rağmen komplikasyon gelişebilir. Doktorların çabasına rağmen gelişebilen komplikasyonlar dava konusu olabiliyor. Çok yüklü tazminatlara mahkûm olabiliyorlar. Bu durum hekimleri bu alanlardan uzaklaştırıyor.

2- Bir diğer önemli sorun ise eğitim sürecinin uzunluğu. Bir doktorun çocuk yoğun bakım veya yenidoğan uzmanı olabilmesi için tıp eğitimi, uzmanlık, yan dal eğitimi ve üç ayrı zorunlu hizmetle birlikte yaklaşık 17 yılını bu mesleğe vermesi gerekiyor.

3- Üstelik bu zorlu eğitimin sonunda kritik branşlarda çalışan hekimler, ana branşlarında hasta bakamıyor. Bu durumlar genç hekimleri başka alanlara yöneltiyor. Bu sistem sürdürülebilir değil."

5 yıl sonra çocuk doktoru bulunamayabilir! Kritik branşlarda alarm 3

"POZİTİF AYRIMCILIK ŞART"

Sorunun çözümü için kritik branşlarda görev yapan hekimlere özel düzenlemeler yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kasapçopur, ücret, çalışma koşulları ve özlük haklarında iyileştirme çağrısında bulundu.

"Çocukların hayatını kurtaran bu branşları cazip hale getiremezsek, gelecekte çocuklarımız için en büyük sorun doktor bulmak olacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Doktor YDUS çocuk sağlığı yenidoğan bebek
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