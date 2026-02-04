HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu ılımandır. Gündüz sıcaklıkları 16 ile 17 derece arasında ölçülecek. Hissedilen sıcaklık ise 10 ile 12 derece olacak. Nem oranı %53 ile %75 arasında değişirken, rüzgar hızı 8 ile 13 km/saat arasında esmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava sıcaklıkları hafif yağmurla birlikte 16 ile 20 derece arasında dalgalanacak. Hava koşullarına uygun giyinmek büyük önem taşıyor.

Aydın Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Aydın'da, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu ılıman ve açıktır. Gündüz sıcaklıkları 16 ile 17 derece arasında olacaktır. Hissedilen sıcaklık ise 10 ile 12 derece olarak ölçülecek. Nem oranı %53 ile %75 arasında değişim gösterecektir. Rüzgar hızı 8 ile 13 km/saat arasında esmesi bekleniyor. Gün boyunca hava genellikle açık kalacaktır.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu değişiklik gösterecek. 5 Şubat Perşembe günü hava sıcaklıkları 16 ile 17 derece arasında olacaktır. Hafif yağmur beklenmektedir. 6 Şubat Cuma günü hava sıcaklıkları 16 ile 18 derece arasında olabilir. Yine hafif yağmur öngörülmektedir. 7 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklıkları 17 ile 20 derece arasında olacaktır. Bu gün çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına göre giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurun. Günlük planlarınızda hava durumunu dikkate alarak hazırlıklı olmalısınız. Bu, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSB acı haberi duyurdu: 1 şehitMSB acı haberi duyurdu: 1 şehit
İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul ettiİstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Dünya diken üstünde! "Uçak gemimize yaklaşırken düşürdük"

Melih Gökçek'e kötü haber! Danıştay, İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı

Melih Gökçek'e kötü haber! Danıştay, İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı

Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdi

Süper Lig'de yılın transfer çalımı! Trabzonspor "bitti" dedi, Galatasaray Renato Nhaga'ya formayı giydirdi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.