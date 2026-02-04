Aydın Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da, 4 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu ılıman ve açıktır. Gündüz sıcaklıkları 16 ile 17 derece arasında olacaktır. Hissedilen sıcaklık ise 10 ile 12 derece olarak ölçülecek. Nem oranı %53 ile %75 arasında değişim gösterecektir. Rüzgar hızı 8 ile 13 km/saat arasında esmesi bekleniyor. Gün boyunca hava genellikle açık kalacaktır.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu değişiklik gösterecek. 5 Şubat Perşembe günü hava sıcaklıkları 16 ile 17 derece arasında olacaktır. Hafif yağmur beklenmektedir. 6 Şubat Cuma günü hava sıcaklıkları 16 ile 18 derece arasında olabilir. Yine hafif yağmur öngörülmektedir. 7 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklıkları 17 ile 20 derece arasında olacaktır. Bu gün çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına göre giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurun. Günlük planlarınızda hava durumunu dikkate alarak hazırlıklı olmalısınız. Bu, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olur.