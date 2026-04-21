HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutuklanması talep edildi

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ'da gözaltına alınan ve Erzurum'a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmişti. Sonel tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Melih Kadir Yılmaz

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı. Bu kapsamda şimdiye kadar aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 10 kişi tutuklandı.

Mustafa Türkay Sonel

BUGÜN ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ

Hakkında soruşturma başlatılan eski vali Sonel de Elazığ'da gözaltına alınmıştı. 17 Nisan'da sabah saatlerinde Erzurum'a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmişti.

Tuncay Sonel

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Sonel'in savcılıktaki işlemleri bitti. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

AÇIĞA ALINMIŞTI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Sonel hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu" belirtilmişti. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan Sonel, açığa alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Vali Gülistan Doku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.