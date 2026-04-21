Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutuklanması talep edildi

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı. Bu kapsamda şimdiye kadar aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 10 kişi tutuklandı.

BUGÜN ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ

Hakkında soruşturma başlatılan eski vali Sonel de Elazığ'da gözaltına alınmıştı. 17 Nisan'da sabah saatlerinde Erzurum'a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmişti.



Tuncay Sonel

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Sonel'in savcılıktaki işlemleri bitti. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Eski Tunceli Valisi Sonel, adliyeye sevk edildi

AÇIĞA ALINMIŞTI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Sonel hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu" belirtilmişti. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan Sonel, açığa alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.