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Özgür Özel'i atlılarla karşıladılar! Ara seçim öncesi çıkarma yaptı

6 beldede bu pazar yapılacak ara seçimler için ziyaretlerine başlayan Özgür Özel, Gümüşhane'de atlılarla karşılandı. O anlar gündem olurken, Özel çarpıcı mesajlar verdi.

Özgür Özel'i atlılarla karşıladılar! Ara seçim öncesi çıkarma yaptı
Devrim Karadağ

Bu pazar günü 3 ilde gerçekleşecek 6 beldedeki ara seçimler için adeta çıkarma yapan Özgür Özel, Anadolu turuna başladı. Mutlak butlan kararı sonrası sahya inen Özel, Trabzon'da coşkulu şekilde karşılandı. Ardından CHP Tekke Belde Başkanlığı'na gelen Özel, Gümüşhaneli ve Tekkeli partişilerin ilgisiyle karşılandı.

ÖZEL'E 'ÖZEL' KARŞILAMA

Gümüşhane'deki ziyaretine ise atlılar damga vurdu. Özel'in karşılanma konvoyuna beyaz atlarla eşlik ettiler.

Özgür Özel i atlılarla karşıladılar! Ara seçim öncesi çıkarma yaptı 1

Özgür Özel i atlılarla karşıladılar! Ara seçim öncesi çıkarma yaptı 2

Sonrasında Gümüşhane Tekke’de vatandaşlara seslenen Özel şunları söyledi:

"Tekke 1994'te belediye oldu. 4 kez belediye başkanlarını Tekkeliler seçti. Bu belde maalesef yıllarca ihmal edildi. Tekkeliler etmediler ama ülkeyi yönetenler Gümüşhane'den yüksek oy alanlar hep birinci parti olanlar buradan kepçeyle aldılar, çay kaşığıyla vermediler. Yatırım ve ilgi az, otomatikman nüfus azalmaya ve göç artmaya başladı. Nihayetinde nüfus düştü. Belediye olma imkanı elden gitti. O dönemde mücadele verdiğinizi biliyorum. Buraya bir atanmış başkan yollandı şimdi de o başkan belediye imkanlarıyla kendisi adaylaştı. Ama bizler Tekke'ye 40 yaşında genç, baştan aşağı Tekkeli, buradaki insanların içinde yaşayan, gezen ve çalışkan Barış Demirkıran kardeşimizi aday gösterdik. Sizin takdirlerinize sunuyoruz.

Özgür Özel i atlılarla karşıladılar! Ara seçim öncesi çıkarma yaptı 3

Biz Barış başkanın Tekke'ye ne yapabileceğini konuştuk. Yapabileceklerinin sözünü o veriyor ancak belde belediyesinin aşacağı işlerin sözünü iki elden getiriyorum sizlere. İlki Karadeniz'in yiğit evladı Ekrem İmamoğlu, ikincisi ise İç Anadolu'nun bağrında bir mucizeyi gerçekleştiren Ankara'nın evladı, Türkiye'nin umudu Mansur Yavaş.

Barış başkan geldiğinde ilk önemli sorun olan; altyapı sorununu çözecek. Tekke'den Gümüşhane merkeze giden öğrencileriniz var. Onların ulaşımını ücretsiz yapacağız. Onlara belediyemiz bir öğün yemeğini ücretsiz verecek. Üniversite öğrencilerimize burs vereceğiz. Büyüklerimiz için evde bakım ve temizlik hizmetlerimizi mutlaka yapacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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