HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Şanlıurfa'da feci kaza! Kamyonun altına giren otomobil hurdaya döndü: 3 ölü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Feci kazada otomobil kamyonun altına girerek hurdaya döndü.

Şanlıurfa'da feci kaza! Kamyonun altına giren otomobil hurdaya döndü: 3 ölü

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 71 EF 691 plakalı kamyon ile 42 FCA 67 plakalı otomobil çarpıştı.

Şanlıurfa da feci kaza! Kamyonun altına giren otomobil hurdaya döndü: 3 ölü 1

FECİ KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışma sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan kişiler ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları yoğun çalışmalar sonucu çıkardı.

Şanlıurfa da feci kaza! Kamyonun altına giren otomobil hurdaya döndü: 3 ölü 2

Kazada R.B. (25) ile T.K. (20) olay yerinde hayatını kaybederken, ismi öğrenilemeyen bir yaralının ise hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

05 Haziran 2026
05 Haziran 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Emniyeti Mali Şube ekipleri Adalar Belediyesi'nde inceleme yapıyorİstanbul Emniyeti Mali Şube ekipleri Adalar Belediyesi'nde inceleme yapıyor
Bir anda patladı: Kamyonun üstünden yere düştüBir anda patladı: Kamyonun üstünden yere düştü

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Şanlıurfa kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

Özgür Özel'i atlılarla karşıladılar! Ara seçim öncesi çıkarma yaptı

Özgür Özel'i atlılarla karşıladılar! Ara seçim öncesi çıkarma yaptı

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

TabutuN başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

TabutuN başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.