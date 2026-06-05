Adalar Belediyesi’nde yapılan inceleme ile ilgili Gazeteci İsmail Saymaz, "İstanbul Emniyeti Mali Şube ekipleri Adalar Belediyesi’nde inceleme yapıyor. 24 imar dosyası mercek altına alındı. Bir gözaltı işlemi yok." dedi.

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