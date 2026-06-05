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İstanbul Emniyeti Mali Şube ekipleri Adalar Belediyesi'nde inceleme yapıyor

İstanbul Emniyeti Mali Şube ekipleri Adalar Belediyesi’nde inceleme yaptığı öğrenildi. Mali Şube ekipleri tarafından 24 imar dosyasını incelendiği, bir gözaltı işlemi gerçekleşmediği belirtildi.

İstanbul Emniyeti Mali Şube ekipleri Adalar Belediyesi'nde inceleme yapıyor
Mustafa Fidan

Adalar Belediyesi’nde yapılan inceleme ile ilgili Gazeteci İsmail Saymaz, "İstanbul Emniyeti Mali Şube ekipleri  Adalar Belediyesi’nde inceleme yapıyor. 24 imar dosyası mercek altına alındı. Bir gözaltı işlemi yok." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

05 Haziran 2026
05 Haziran 2026

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Adalar belediye istanbul emniyet müdürlüğü
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