Adalar Belediyesi’nde yapılan inceleme ile ilgili Gazeteci İsmail Saymaz, "İstanbul Emniyeti Mali Şube ekipleri Adalar Belediyesi’nde inceleme yapıyor. 24 imar dosyası mercek altına alındı. Bir gözaltı işlemi yok." dedi.
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