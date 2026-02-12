HABER

Aydın Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 12 Şubat 2026 Perşembe günü yağışlı ve serin bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 15-18 derece arasında seyrederken, akşam saatlerinde 13-15 dereceye düşmesi bekleniyor. Yüksek nem, hissedilen sıcaklığı daha düşük göstermekte. Astım veya alerji hastalarının dışarıda dikkatli olmaları önemlidir. Uygun giysi ve ayakkabı tercihi, sağlığı korumak için gereklidir. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek.

Seray Yalçın

Aydın'da, 12 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu yağışlı ve serin olacak. Gündüz sıcaklık 15-18 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 13-15 derece arasında düşüş gösterecek. Hissedilen sıcaklık, nemin yüksekliği nedeniyle daha düşük hissedilebilir. Rüzgar güney ve güneydoğu yönlerinden orta şiddette esecek.

Bugün Aydın'da yağışlı hava koşulları etkili olacak. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmesi faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar giyinmek de önemlidir. Yüksek nem oranı nedeniyle astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde Aydın'daki hava durumu değişecek. 13 Şubat Cuma günü yağmurlu hava koşulları devam edecek. 14 Şubat Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 16-20 derece arasında değişecek. 15 Şubat Pazar günü ise rüzgarlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık 14-23 derece arasında seyredecek.

Bu süre zarfında uygun giyinmek sağlık açısından önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önem taşır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirmek önerilir.

