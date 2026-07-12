Aydın Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 12 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 38 derece civarında bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık ise 23 dereceye düşecek. Nem oranı %10 civarında. Rüzgarın hızı 4 km/saat civarında olacak.

Bu sıcaklıklar, Aydın'ın Temmuz ayındaki tipik hava koşullarına uygun. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 13 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. 14 Temmuz Salı günü de sıcaklık 40 derece civarında olacak.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler tedbir almalı. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek önerilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak iyi bir fikir.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almalısınız. Gerekli önlemleri almak, sağlığınız ve konforunuz açısından önem taşır.