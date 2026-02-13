Aydın Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Şubat 2026 Cuma günü, Aydın'da hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 ile 16 derece civarında. Gece ise sıcaklık 11 ile 12 derece arasında olacak. Yağış ihtimali yüksek. Gün boyunca yağmurlu hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Rüzgar güney yönünden saatte 20 ile 21 kilometre hızla esecek. Nem oranı %70 ile %75 arasında olacak.

Aydın'da bugünkü hava durumu, dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Yağmurlu koşullar nedeniyle şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle hava sıcaklığı daha düşük hissedilebilir. Bu nedenle, kat kat giyinmek ve rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek önemlidir. Üşümeyi önlemek için bu önlemleri almak önem taşımaktadır.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 14 Şubat Cumartesi günü, hava sıcaklığı 19 ile 20 derece civarında olacak. Hafif yağmurlu koşullar görülecek. 15 Şubat Pazar günü, hava sıcaklığı 21 ile 22 dereceye yükselecek. Yağmurlu koşullar devam edecek. 16 Şubat Pazartesi günü ise sıcaklık 16 ile 17 derece civarında olacak. Yağmurlu geçişler yaşanması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli kontrol etmek önemlidir. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler almak, ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarın etkisiyle hava daha soğuk hissedilebilir. Kat kat giyinmek ve rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek önem taşımaktadır.

Aydın'da 13 Şubat 2026 Cuma günü yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. Ancak yağmurlu koşullar devam edecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli kontrol etmelisiniz. Gerekli önlemleri almak da önemlidir.