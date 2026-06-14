Aydın Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 14 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 - 32 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 18 - 20 derece civarında seyredecek. Nem oranı %60 - %70 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 5 - 10 km/saat arasında olacak. Bu koşullar, Aydın'daki hava durumunun sıcak ve güneşli olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu sıcak olacak. 15 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığının 34 - 35 dereceye ulaşması bekleniyor. 16 Haziran Salı günü ise sıcaklık 35 - 36 derece civarında olacak. Nem oranı yine %60 - %70 seviyelerinde devam edecek. Rüzgar hızı da 5 - 10 km/saat arasında olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları gerekiyor. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Bol su içmek de sağlıklı kalmanıza yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek güneşten korunmaya yardımcı olur. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00 - 16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmamaya özen gösterilmelidir. Bu önlemler, Aydın'daki sıcak hava koşullarında sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.