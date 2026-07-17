Aydın Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 17 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcaklık 21 ile 39 derece arasında değişecek. Gün boyunca hava açık olacak. Rüzgar saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %17 seviyelerinde kalacak.

Aydın'da hava durumu sıcak ve açık bir gün olarak öne çıkıyor. Aydın'da bugün hava sıcak ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü hava sıcaklıkları 22 ile 40 derece arasında olacak. Hava açık kalacak. Pazar gününde sıcaklıklar 23 ile 41 derece arasında değişecek. Yine hava açık kalacak. Pazartesi günü de sıcaklıklar 22 ile 41 derece arasında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketmek gerekir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak önemlidir. Bu önlemler sıcak havalarda sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

Aydın'da hava durumu sıcak ve açık olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanızda fayda var.