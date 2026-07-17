HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 17 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve açık olacak. Sıcaklıklar 21 ile 39 derece arasında değişecek. Rüzgar saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %17 seviyelerinde kalacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Sıcak havalarda dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması, bol su tüketmesi ve güneşten korunması sağlık için önem arz ediyor. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.

Aydın Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Aydın hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Aydın'da 17 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcaklık 21 ile 39 derece arasında değişecek. Gün boyunca hava açık olacak. Rüzgar saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %17 seviyelerinde kalacak.

Aydın'da hava durumu sıcak ve açık bir gün olarak öne çıkıyor. Aydın'da bugün hava sıcak ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü hava sıcaklıkları 22 ile 40 derece arasında olacak. Hava açık kalacak. Pazar gününde sıcaklıklar 23 ile 41 derece arasında değişecek. Yine hava açık kalacak. Pazartesi günü de sıcaklıklar 22 ile 41 derece arasında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketmek gerekir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak önemlidir. Bu önlemler sıcak havalarda sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

Aydın'da hava durumu sıcak ve açık olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanızda fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı!Oğuzhan Uğur gözaltına alındı!
Baba, emniyet amiri oğlunun silahıyla kendini öldürdüBaba, emniyet amiri oğlunun silahıyla kendini öldürdü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'ın isteği ortaya çıktı: "ABD saldırısında..."

İran'ın isteği ortaya çıktı: "ABD saldırısında..."

Kuyumcu soydu, 2 saatte yakalandı: İnternetten araştırmış

Kuyumcu soydu, 2 saatte yakalandı: İnternetten araştırmış

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

4 isim tutuklandı: Aralarında İlyaş Yalçıntaş da var

4 isim tutuklandı: Aralarında İlyaş Yalçıntaş da var

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

Depozito iadesinde kurallar değişti! Yeni uygulama yarın başlıyor

Depozito iadesinde kurallar değişti! Yeni uygulama yarın başlıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.