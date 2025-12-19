HABER

Aydın Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 19 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 7 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %74 seviyelerinde. Rüzgar hızı ise 5.8 km/saat olarak tahmin edilmekte. 20 Aralık Cumartesi günü havanın bulutlu geçmesi bekleniyor. 21 Aralık Pazar günü ise yer yer sağanaklar meydana gelecek. Özellikle açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmanız faydalı.

Doğukan Akbayır

Bugün, 19 Aralık 2025 Cuma günü, Aydın'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 7 ile 16 derece arasında olacak. Nem oranı %74 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı ise 5.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saat 08:17'de, gün batımı ise 17:49'da gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde, 20 Aralık Cumartesi günü, hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 11 ile 16 derece arasında seyredecek. 21 Aralık Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. O gün sıcaklıklar 11 ile 17 derece arasında olacak.

Bu dönemde, özellikle 21 Aralık Pazar günü beklenen sağanaklar nedeniyle açık hava etkinliklerinizi planlamalısınız. Hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

