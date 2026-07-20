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Aydın Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 20 Temmuz 2026 tarihi için hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkların 39-41 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 24-25 derece aralığında seyredecek. Nem oranı düşük ve rüzgar hızı 3-7 km/saat arasında değişecek. Haftanın ilerleyen günlerinde de bu sıcak hava devam edecek. Bu nedenle, dışarıda bulunmanız gerekiyorsa bol su içmeyi, hafif giysiler tercih etmeyi ve güneşten korunmayı unutmayın.

Aydın Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Aydın'da 20 Temmuz 2026 tarihi için hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkların 39-41 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıklar 24-25 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşük olacak. Rüzgar hızı 3-7 km/saat arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Temmuz Salı günü sıcaklık 40-42 derece arasında olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 40-41 derece civarında seyredecek. 23 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklıklar 35-38 derece arasında öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa bol su içmeye özen gösterin. Hafif, açık renkli giysiler tercih edin. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmayı unutmayın. Klimalı ortamlarda vakit geçirmeye çalışın. Bu önlemler aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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