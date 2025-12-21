HABER

Aydın Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 14-15, gece ise 7-8 derece civarında seyredecek. Nem oranı %59 ile %71 arasında değişirken, rüzgar hızı 6.8 ila 9.9 km/saat olarak ölçülecek. Dışarıda zaman geçirecekler, olası yağışlara karşı hazırlıklı olmalı ve uygun kıyafetler seçmelidir. Önümüzdeki günlerdeki hava durumu ise daha elverişli hale gelecek.

Ufuk Dağ

Aydın'da 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu, genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 14 ile 15 derece civarında ölçülecek. Gece saatlerinde sıcaklık 7 ile 8 derece arasında seyredecek. Nem oranı ise %59 ile %71 arasında değişecek. Rüzgar hızı 6.8 ile 9.9 km/saat arasında olacak. Gün doğumu saati 08:18, gün batımı saati ise 17:50 olarak belirlenmiştir.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için ideal olmayabilir. Dışarıda vakit geçirecekler, uygun kıyafetler tercih etmelidir. Ayrıca, olası yağışlara karşı hazırlıklı olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu, 22 Aralık Pazartesi günü hafif yağmurlu geçecektir. 23 Aralık Salı günü ise hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 12 ile 16 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 8 ile 10 derece arasında ölçülecek. Nem oranı %55 ile %62 arasında değişecek. Rüzgar hızı tekrar 6.8 ile 9.9 km/saat arasında kalacak. Gün doğumu ve batımı saatleri 22 Aralık için 08:18 ve 17:50, 23 Aralık için ise 08:19 ve 17:51 olarak belirlenmiştir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, açık hava etkinlikleri için daha uygun hale gelecektir. Dışarıda vakit geçirecekler, uygun kıyafetler tercih etmelidir. Hava koşullarına göre planlama yapılmalıdır.

