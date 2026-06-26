Aydın Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Hava durumu raporuna göre, 26 Haziran 2026 Cuma günü Aydın'da hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 35-36 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 21-22 dereceye düşecek. Nem oranı %30-40 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 4-5 km/saat civarından doğu-kuzeydoğu yönünde esecek.

Aydın'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Ancak, yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmak gerekiyor. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak önemli. Aynı zamanda bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmanıza yardımcı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak ve güneşli olacak. Cumartesi günü sıcaklık 36-37 dereceye yükselecek. Pazar günü ise 34-35 derece civarında bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunma önlemlerini alması önemlidir.

Bu dönemde Aydın'da hava sıcaklıkları yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekecek. Günlük aktiviteleri sabah veya akşam saatlerinde planlamak, aşırı sıcaklardan korunmanızı sağlayacaktır.

Özetle, Aydın'da 26 Haziran Cuma günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunma önlemlerini almaları ve bol su içmeleri önemlidir.