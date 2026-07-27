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Aydın Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 27 Temmuz tarihi itibarıyla hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gün içerisinde sıcaklık 38°C ile 17°C arasında değişirken, nem oranı düşük kalacak. Batıdan esecek rüzgarın hızı saatte yaklaşık 14 km olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 40°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Bu süreçte bol su içmek ve dışarıda kalmaktan kaçınmak sağlık açısından önem taşıyor. Güneşin etkilerinden korunmak için gölgelik alanları tercih etmek faydalı olacaktır.

Aydın Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü, Aydın'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 38°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 14 km hızla esecek. Bu koşullar altında, Aydın'da hava durumu açık ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da benzer hava koşulları sürecek. 28 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 40°C ile 23°C arasında olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü de sıcaklıklar 40°C civarında olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava koşulları genel olarak açık ve güneşli kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için önlemler alınmalıdır. Gölgelik alanlarda kalmak faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek güneşin etkilerinden koruyabilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak en iyisi olacaktır. Bu basit önlemler, Aydın'daki hava durumuna karşı sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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