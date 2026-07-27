Aydın Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Aydın hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü, Aydın'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 38°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Rüzgar batı yönünden saatte yaklaşık 14 km hızla esecek. Bu koşullar altında, Aydın'da hava durumu açık ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da benzer hava koşulları sürecek. 28 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 40°C ile 23°C arasında olacak. 29 Temmuz Çarşamba günü de sıcaklıklar 40°C civarında olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava koşulları genel olarak açık ve güneşli kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için önlemler alınmalıdır. Gölgelik alanlarda kalmak faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek güneşin etkilerinden koruyabilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak en iyisi olacaktır. Bu basit önlemler, Aydın'daki hava durumuna karşı sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.