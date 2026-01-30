Aydın Hava Durumu! 30 Ocak Cuma Aydın hava durumu nasıl?

Aydın'da 30 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu hafif yağışlı olacak. Sıcaklıklar 16 derece civarında seyredecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında bekleniyor. Gündüz ise sıcaklık 15 dereceye yükselecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 13-11 derece arasında değişecek. Nem oranı %89 civarında olacak. Rüzgar ise güneybatı yönünden saatte 20 km hızla esecek.

Dışarı çıkarken hafif bir yağmurluk veya şemsiye bulundurun. Nem oranının yüksek olması terleme riskini artırıyor. Uygun kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Bu sayede nemden korunabilirsiniz.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 31 Ocak Cumartesi ve 1 Şubat Pazar günleri şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 16-17 derece arasında seyredecek. 2 Şubat Pazartesi günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 13-5 derece arasında değişecek.

Özellikle şiddetli yağışların beklendiği günlerde dikkatli olmalısınız. Su birikintilerinden ve sel riskinden korunmak önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçerek soğuktan korunabilirsiniz.

