Aydın Siber’den bir günde iki ayrı operasyon: 5 gözaltı

Aralarında Aydın’ın da bulunduğu 8 ilde gerçekleştirilen "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" gibi Siber Suç ve Suçlulara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı. Operasyonun Aydın ayağında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suçlulara nefes aldırmadı. Aydın Siber ekiplerinin Efeler ilçesinde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda yasa dışı bahis operasyonunda 3, bilişim sistemlerine girerek vatandaşların kimlik bilgilerini ele geçirme operasyonunda ise 2 olmak üzere, toplam 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şüphelilerin hesaplarında yüksek miktarda para hareketliliği tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır