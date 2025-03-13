HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aydın Siber’den bir günde iki ayrı operasyon: 5 gözaltı

Aydın Siber’den bir günde iki ayrı operasyon: 5 gözaltı

13.03.2025 12:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları iki ayrı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aydın Siber’den bir günde iki ayrı operasyon: 5 gözaltı

Aralarında Aydın’ın da bulunduğu 8 ilde gerçekleştirilen "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" gibi Siber Suç ve Suçlulara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı. Operasyonun Aydın ayağında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suçlulara nefes aldırmadı. Aydın Siber ekiplerinin Efeler ilçesinde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda yasa dışı bahis operasyonunda 3, bilişim sistemlerine girerek vatandaşların kimlik bilgilerini ele geçirme operasyonunda ise 2 olmak üzere, toplam 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şüphelilerin hesaplarında yüksek miktarda para hareketliliği tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Samsun'da eğlence mekanına operasyon! Silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildiSamsun'da eğlence mekanına operasyon! Silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi
Tarihi eserlerle yakalanan 5 şüpheliye gözaltıTarihi eserlerle yakalanan 5 şüpheliye gözaltı
Anahtar Kelimeler:
Aydın siber suçlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho hakem ismi paylaşarak ifşa etti! "Galatasaray'a sempatisi var"

Jose Mourinho hakem ismi paylaşarak ifşa etti! "Galatasaray'a sempatisi var"

Umre mevlidi gündem oldu! Dinden para kazanmaya devam

Umre mevlidi gündem oldu! Dinden para kazanmaya devam

Ünlü ekmek markasına ceza! Bakanlık harekete geçti

Ünlü ekmek markasına ceza! Bakanlık harekete geçti

Dünya, Rusya'nın gizli belgelerini konuşuyor! Putin'in planı deşifre mi oldu?

Dünya, Rusya'nın gizli belgelerini konuşuyor! Putin'in planı deşifre mi oldu?

12 ayrı anket! Erken seçim, zamlar, memur ve emekli maaşları... Yüzde 82 detayı...

12 ayrı anket! Erken seçim, zamlar, memur ve emekli maaşları... Yüzde 82 detayı...

Avrupa'nın 'Türkiye sempatisi' artıyor... "Türkiye olmadan hayal etmek imkansız" sözleriyle AB üyeliği çağrısı!

Avrupa'nın 'Türkiye sempatisi' artıyor... "Türkiye olmadan hayal etmek imkansız" sözleriyle AB üyeliği çağrısı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.