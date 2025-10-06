Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın’da gece saatlerinde başlayacak olan ve kıyı şeridinde kuvvetli olması beklenen sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Aydın il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların batısında (Kuşadası, Söke, Didim ve Germencik) çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum, yerel küçük çaplı dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

(İHA)