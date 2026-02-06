HABER

Aydın’da 45 litre etil alkol ele geçirildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 45 litre etil alkol ele geçirildi.Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Muğla Bulvarı üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 45 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili E.D. isimli şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
