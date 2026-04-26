HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aydın’da sıcaklık 28 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre Aydın’da 26 Nisan Pazar günü hava parçalı bulutlu başlayacak, öğle saatlerinden itibaren ise özellikle doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Aydın’da sıcaklık 28 dereceyi görecek

Sabah saatlerinde az bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı kentte, 09.00-12.00 saatleri arasında parçalı bulutlu hava bekleniyor. Günün en sıcak saatleri olan 12.00-15.00 aralığında hava sıcaklığı 28 dereceye kadar yükselirken, aynı saatlerde doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlı sistemin etkisi öğleden sonra da devam edecek. 15.00-18.00 saatleri arasında parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte yerel yağışların süreceği, akşam saatlerine doğru ise yağışın etkisini kaybederek parçalı bulutlu havanın yeniden hakim olacağı tahmin ediliyor. Gün içerisinde sıcaklık 17 derece ile 28 derece arasında değişiklik gösterecek.

Rüzgarın gün boyunca genellikle güney ve güneybatı yönlerinden eseceği, öğle saatlerinde ise batı ve kuzeybatı yönlerine dönerek zaman zaman 20-35 kilometre/saat hızına ulaşacağı bildirildi.

Öte yandan, haftanın devamında Aydın’da yağış beklenmezken; 27-30 Nisan tarihleri arasında havanın parçalı bulutlu geçeceği, sıcaklıkların ise 27-28 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

Yetkililer, özellikle öğle saatlerinde beklenen yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

Bakan Memişoğlu duyurdu: "Tamamen kanserden kurtulmuş hastalarımız oldu"

Bakan Memişoğlu duyurdu: "Tamamen kanserden kurtulmuş hastalarımız oldu"

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Ünlü ilahiyatçı ikinci kez evlendi! Çocuklarından açıklama gecikmedi

Ünlü ilahiyatçı ikinci kez evlendi! Çocuklarından açıklama gecikmedi

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.