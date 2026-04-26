Aydın’da sıcaklık 28 dereceyi görecek

Sabah saatlerinde az bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı kentte, 09.00-12.00 saatleri arasında parçalı bulutlu hava bekleniyor. Günün en sıcak saatleri olan 12.00-15.00 aralığında hava sıcaklığı 28 dereceye kadar yükselirken, aynı saatlerde doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlı sistemin etkisi öğleden sonra da devam edecek. 15.00-18.00 saatleri arasında parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte yerel yağışların süreceği, akşam saatlerine doğru ise yağışın etkisini kaybederek parçalı bulutlu havanın yeniden hakim olacağı tahmin ediliyor. Gün içerisinde sıcaklık 17 derece ile 28 derece arasında değişiklik gösterecek.

Rüzgarın gün boyunca genellikle güney ve güneybatı yönlerinden eseceği, öğle saatlerinde ise batı ve kuzeybatı yönlerine dönerek zaman zaman 20-35 kilometre/saat hızına ulaşacağı bildirildi.

Öte yandan, haftanın devamında Aydın’da yağış beklenmezken; 27-30 Nisan tarihleri arasında havanın parçalı bulutlu geçeceği, sıcaklıkların ise 27-28 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

Yetkililer, özellikle öğle saatlerinde beklenen yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır