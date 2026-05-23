HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aydın’ın Nisan ihracatı yüzde 23,3 arttı

Aydın’ın 2026 yılı Nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 artarak 173,7 milyon dolar oldu.

Aydın’ın Nisan ihracatı yüzde 23,3 arttı

Aydın’ın 2026 yılı Nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 artarak 173,7 milyon dolar oldu. Son 12 aylık ihracat ise 1 milyar 963 milyon dolara yükseldi.

Aydın Sanayi Odası tarafından paylaşılan faaliyet illerine göre ihracat verilerine göre, kent Nisan ayında en fazla ihracat yapan iller arasında 22’nci sırada yer aldı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 45,9 artışla 47,5 milyon dolar olarak gerçekleşirken, son 12 aylık ithalat 422,8 milyon dolara ulaştı. Aydın, ithalatta ise Türkiye genelinde 26’ncı sırada yer aldı.

Aydın’ın Türkiye ihracatından aldığı pay Nisan ayında yüzde 0,68 olarak gerçekleşti. Teknolojik sınıflandırmaya göre ihracatta en büyük payı 108,8 milyon dolar ile düşük teknolojili ürünler aldı. Orta-yüksek teknoloji ürünleri ihracatı ise 47,5 milyon dolar olarak kaydedildi. Kentten Nisan ayında toplam 135 ülkeye ihracat yapıldı. En fazla ihracat yapılan ülke 14,6 milyon dolar ile İtalya olurken, ABD 14,5 milyon dolar ile ikinci, Hollanda 13,2 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Çin ise 8,6 milyon dolarlık ihracat hacmiyle dikkat çekti. İlk 10 ülkenin toplam ihracattaki payı yüzde 50,6 oldu.

Ülke grupları bazında bakıldığında Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat yüzde 29 artışla 70,6 milyon dolara yükseldi. AB ülkeleri, yüzde 40,6 pay ile Aydın ihracatında ilk sırada yer aldı. Avrupa Birliği’ni Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkeleri takip etti.

Sektörel bazda ise gıda ürünleri ve içecek sektörü 52,1 milyon dolar ile en fazla ihracat yapan sektör oldu. Makine ve teçhizat sektörü 30,5 milyon dolar ile ikinci sırada yer alırken, taş ocakçılığı ve diğer madencilik sektörü 13,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı yüzde 77,7 ile imalat sanayi aldı. İmalat sanayisini madencilik ve taş ocakçılığı ile tarım ve ormancılık sektörleri izledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel ve yönetiminin CHP'ye ait banka hesapları donduruldu! Özgür Özel ve yönetiminin CHP'ye ait banka hesapları donduruldu!
Köyceğiz’de veteran raketler buluştuKöyceğiz’de veteran raketler buluştu

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Canlı yayında çarpıcı iddia! Sayı verdi: "Kılıçdaroğlu geçince istifa edecekler"

Canlı yayında çarpıcı iddia! Sayı verdi: "Kılıçdaroğlu geçince istifa edecekler"

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşına kimse inanamadı

Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşına kimse inanamadı

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Crocs terlik geliyor! 23 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.