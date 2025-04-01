Ayı yavrusunu köpeklerin saldırısından kurtarıp, doğaya bıraktılar

Genç ilçesi Karcı köyü kırsalında çobanlık yapan Alişan ve Hüsnü Sinen kardeşler, köpeklerin ayı yavrusuna saldırdığını gördü. Köpekleri uzaklaştıran kardeşler, yara almadan kurtardıkları yavru ayıyı doğal yaşam ortamına bıraktı.Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır
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