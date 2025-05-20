Ayıların saldırısına uğrayınca ne yapacağını şaşırdı! Köpekler sayesinde kurtuldu

Olay, Tunceli’nin Pülümür ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanları için mahalleye giden B.Ç., bir anda karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Kolundan ve omzundan yaralanan B.Ç.’nin imdadına köpekler yetişirken, ayı ormanlık alana doğru kaçtı. Yaralı vatandaş, Pülümür toplum Sağlığı Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan ilçe sakinleri, merkeze kadar inen ayılar nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını dile getirdi.

(İHA)