Aynı yerde 3 gün arayla 2'inci yangın

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. 3 gün önce de aynı bölgede yangın çıkmıştı.

Aynı yerde 3 gün arayla 2'inci yangın

Yangın, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi 17 Ağustos Deprem Şehitliği arkasında bulunan ağaçlık ve çalılık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, söndürme çalışmasına başladı. Ekiplerin yoğun çalışması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

3 gün önce de aynı yerde yangın çıkmış, 5 ev ve eklentileri yanmıştı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

