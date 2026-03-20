HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aynı yolda 4 saat içerisinde 3 ayrı kaza: 5 yaralı

Bartın'da aynı yolda 4 saat içerisinde 3 ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda 5 kişi yaralandı.

Tuna Mahallesi 216. Cadde üzerinde saat 13.00 ile 17.00 arasında 3 ayrı kaza meydana geldi. İlk kazada, ıslak zeminde yoldan çıkan bir otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak yaklaşık 10 metre aşağı düştü. Ters dönen araçta bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

AYNI YOLDA 4 SAATTE 3 KAZA

Olay yerine yaklaşık 250 metre uzaklıkta meydana gelen ayrı bir kazada motosiklet yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saat 17.00 sıralarında meydana gelen üçüncü kazada ise kontrolden çıkan otomobil, önce refüjdeki trafik levhalarına ardından ise aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan 2 kişi Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bayramın ilk gününde 4 saat içerisinde meydana gelen 3 kazada yaralanan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaralı yakınları ise yağış nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bartın kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.