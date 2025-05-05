Ayşe Barım hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi! Hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Gezi Parkı soruşturması kapsamında, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olarak yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı.

30 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan menejer Ayşe Barım ile ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Ayşe Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçunu işlediğine kanaat getirildiği belirtilerek, 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

7 TEMMUZ'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianame gönderildiği İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ayşe Barım 7 Temmuz’da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır