Ayşe Tokyaz'ı katletmişti! Cani ve 6 kişi hakkında karar verildi

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edilmişti.
Zanlıların savcılıktaki ifadeleri sona ermiş, Ayşe Tokyaz'ı öldürdüğü ileri sürülen eski polis memuru Cemil Koç, ‘tasarlayarak öldürmek'ten, diğer 6 zanlı ise ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etmek'ten tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.
Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın cesedini valize koyan eski polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 kişi tutuklandı.
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