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Ayşe Tokyaz'ı katletmişti! Cani ve 6 kişi hakkında karar verildi

İstanbul Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ı katlederek cesedini valize koyan eski polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 kişi tutuklandı.

Ayşe Tokyaz'ı katletmişti! Cani ve 6 kişi hakkında karar verildi
Begüm Özkaynak

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edilmişti.

Ayşe Tokyaz ı katletmişti! Cani ve 6 kişi hakkında karar verildi 1

Zanlıların savcılıktaki ifadeleri sona ermiş, Ayşe Tokyaz'ı öldürdüğü ileri sürülen eski polis memuru Cemil Koç, ‘tasarlayarak öldürmek'ten, diğer 6 zanlı ise ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etmek'ten tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

Ayşe Tokyaz ı katletmişti! Cani ve 6 kişi hakkında karar verildi 2

TUTUKLANDILAR

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın cesedini valize koyan eski polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 kişi tutuklandı.

16 Temmuz 2025
16 Temmuz 2025

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Küçükçekmece üniversite
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