Ayvacık Hayvan ve Emtia Panayırı Başladı

Panayır festivali bugün itibariyle başlarken, panayıra Çanakkale bölgesinin yanı sıra, Balıkesir, Bursa, Denizli, Aydın, Muğla, İzmir ve İstanbul gibi bölgelerden gelen onlarca esnaf panayır alanında tezgahlarını açtı. Ayvacık Belediyesi tarafından düzenlenen panayırda yöresel birçok ürünün yanı sıra elektronik, giyim, hediyelik, çeyiz, ayakkabı ve daha birçok ürün satışı yapılıyor.

Panayırın her yıl geleneksel halde düzenlendiğini ifade eden Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, "Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep sonrasında panayırımızı güz dönemleri diye tabir ettiğimiz eylül ayında da düzenlemeye karar vermiştik. Yoğun bir katılım olmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımız inşallah bu yılki panayırımızdan memnun kalırlar" dedi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır