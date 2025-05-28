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Ayvalık Maden Adası'nda 27 kişi mahsur kalmıştı! Sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Maden Adası'nda doğa yürüyüşüne çıkan 27 kişi, olumsuz hava koşulları nedeniyle adada mahsur kalmıştı. Sahil Güvenlik ekipleri 27 kişiyi sağ salim kurtardı.

Ayvalık Maden Adası'nda 27 kişi mahsur kalmıştı! Sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Maden Adası'nda doğa yürüyüşüne çıkan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 27 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarındaki Maden Adası'nda mahsur kalanların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

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27 KİŞİ KURTARILDI

Maden Adası'nda doğa yürüyüşüne çıkan ve geçiş yolunun olumsuz hava şartları nedeniyle kapanması sonucu mahsur kalan 27 kişi, Sahil Güvenlik Botları "KB-11" ve KB-4305 ile Sahil Güvenlik Dalış Timi "DEGAK-12"nin yaptığı çalışma sonucu kurtarıldı.

YÜRÜYÜŞÇÜLER İSKELEYE GETİRİLDİ

Doğa yürüyüşçüleri, ekiplerce Alibey Adası Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ayvalık
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