Azerbaycan'ın Halk Sanatçısı Rasim Balayev hayatını kaybetti

Azerbaycan'ın Halk Sanatçısı Rasim Balayev, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Balayev'in naaşı başkent Bakü'deki Fahri Hiyaban'da defnedilecek.

Azerbaycan Sinemacılar Birliği Başkanı ve Halk Sanatçısı Rasim Balayev, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. Azerbaycan sinemasına büyük katkılar sağlayan Balayev, 1994-1995 yıllarında TGRT'nin "Yarayan Kana Bosna", "İbrahim Gülşeni Hazretleri" gibi filmlerinde önemli rollerde yer almıştı. Balayev'in cenazesi gece saatlerinde Azerbaycan'a doğru yola çıkarılacak. Yarın düzenlenecek veda törenin ardından Balayev'in naaşı başkent Bakü'deki Fahri Hiyaban'da defnedilecek.

RASİM BALAYEV

1969 yılında Azerbaycan Devlet Sanat Enstitüsü'nden mezun olan Balayev, Azerbaycan'da çekilen Nesimi, Babek ve Dede Korkut gibi ve pek çok filmde başrollerde yer aldı. 31 Mayıs 2022'de Azerbaycan Sinemacılar Birliği Başkanı seçilen Balayev, "Şeref", "Şöhret", "İstiklal" nişanları ve eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 100. Yıldönümü madalyası dahil birçok devlet ödülüyle onurlandırılmıştı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

