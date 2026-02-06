HABER

Azerbaycan ve Rusya arasında gerilim! Nota verildi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Devlet Duması milletvekili ve iktidardaki Birleşik Rusya Partisi üyesi Konstantin Zatulin’in Azerbaycan’ı hedef alan açıklamaları nedeniyle Rusya’ya nota verildiğini bildirdi. Açıklamada, Zatulin’in Azerbaycan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü aleyhine açıklamalar yapmasının ve ayrılıkçılığı destekleyen tutumunun kabul edilemez olduğu belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov'un Bakanlığa çağrıldığı ve kendisine Rus milletvekili Zatulin'in açıklamaları nedeniyle nota verildiği bildirildi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Açıklamada, Zatulin’in Azerbaycan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü aleyhine açıklamalar yapmasının ve ayrılıkçılığı destekleyen tutumunun kabul edilemez olduğu belirtilerek, bu tutumun kesin bir dille kınandığının Büyükelçi Yevdokimov’a iletildiği kaydedildi.

Görüşmede, bölgedeki barış ve istikrara, ayrıca Azerbaycan-Rusya ilişkilerine zarar vermeye çalışan Zatulin gibi kişilerin yıkıcı faaliyetlerine son verilmesi için Rusya'dan gerekli tedbirlerin alınmasının istendiği ifade edildi.

Azerbaycan karşıtı görüşleriyle bilinen Zatulin, Karabağ'daki sözde Ermeni yönetiminin eski siyasi ve askeri yöneticilerinin müebbet hapis cezasına çarptırılmasını eleştirmişti.

06 Şubat 2026
06 Şubat 2026

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

