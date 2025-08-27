Aziz İhsan Aktaş dosyasında Özlem Çerçioğlu detayı! 'Aklandım' demişti, dosya yeniden işleme alındı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçti. Çerçioğlu yaptığı açıklamada, "Hakkımda iddiaları varsa açıklasınlar. Yargıdan, yargılanmaktan hiç korkmadım. Alnım ak, başım dik" ifadelerini kullanmıştı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ ETKİSİ VAR MI?

Çerçioğlu, İBB'ye yönelik operasyonlarda itirafçı olan müteahhit Aziz İhsan Aktaş etkisiyle parti değiştirdiği iddialarına da "İftira" diyerek yanıt verdi. Ancak Çerçioğlu'nun "aklandım" dediği Aziz İhsan Aktaş doyası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

DOSYA YENİDEN İŞLEME ALINDI İDDİASI

Sözcü TV Haber Müdürü Cem Özkeskin'in aktardığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma dosyası yeniden işleme alındı.

"TANIK İFADELERİ TOPLANIYOR"

İlgili soruşturmada Çerçioğlu'nun son olarak Sabah gazetesine verdiği bir röportajda kullandığı "imar mafyası" ve "imar rantı" ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.

İlgili gelişmeyi Sözcü TV'de 'Nokta Atışı' programında İpek Özbey aktardı:

"Aziz İhsan Aktaş davasından aklandığını söylemişti. Ancak dosya yeniden açılmış, tanık ifadeleri toplanıyor.

Şikayet ve ihbar dilekçesinde; 'Şüpheli Özlem Çerçioğlu'nun Sabah gazetesine vermiş olduğu açıklamalarda yer alan ve suça konu olan “imar mafyası”, “imar rantı mafyası”, “6 milyarlık imar rantı” ifadelerini kullandığını belgeleriyle belirtmiştik.

Şüpheli Özlem Çerçioğlu’nun ivedilikle ifadeye çağrılması, “İmar mafyası”nın kim olduğu, bu ifadeleri talep eden kişilerin kimler olduğu, suça konu bu ifadeleri kimlerin istediği ve kimlerle hukuka aykırı görüşmeler yapıldığının sorulması' gibi taleplerin yer aldığı, Kuşadası Belediye Başkanı Vekili Av. Bihter Durak tarafından yapılmış uzun bir şikayet başvurusu var."