HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aziz İhsan Aktaş dosyasında Özlem Çerçioğlu detayı! 'Aklandım' demişti, dosya yeniden işleme alındı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ses getiren bir şekilde CHP'den AK Parti'ye geçmişti. Parti değiştirdikten sonra ise hakkındaki Aziz İhsan Aktaş iddialarıyla ilgili 'aklandım' demişti. O dosyada yeni bir gelişme yaşandı. İddiaya göre dosya yeniden işleme alındı.

Aziz İhsan Aktaş dosyasında Özlem Çerçioğlu detayı! 'Aklandım' demişti, dosya yeniden işleme alındı
Ufuk Dağ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçti. Çerçioğlu yaptığı açıklamada, "Hakkımda iddiaları varsa açıklasınlar. Yargıdan, yargılanmaktan hiç korkmadım. Alnım ak, başım dik" ifadelerini kullanmıştı.

Aziz İhsan Aktaş dosyasında Özlem Çerçioğlu detayı! Aklandım demişti, dosya yeniden işleme alındı 1

AZİZ İHSAN AKTAŞ ETKİSİ VAR MI?

Çerçioğlu, İBB'ye yönelik operasyonlarda itirafçı olan müteahhit Aziz İhsan Aktaş etkisiyle parti değiştirdiği iddialarına da "İftira" diyerek yanıt verdi. Ancak Çerçioğlu'nun "aklandım" dediği Aziz İhsan Aktaş doyası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

DOSYA YENİDEN İŞLEME ALINDI İDDİASI

Sözcü TV Haber Müdürü Cem Özkeskin'in aktardığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma dosyası yeniden işleme alındı.

Aziz İhsan Aktaş dosyasında Özlem Çerçioğlu detayı! Aklandım demişti, dosya yeniden işleme alındı 2

"TANIK İFADELERİ TOPLANIYOR"

İlgili soruşturmada Çerçioğlu'nun son olarak Sabah gazetesine verdiği bir röportajda kullandığı "imar mafyası" ve "imar rantı" ifadelerinin yer aldığı öğrenildi.

İlgili gelişmeyi Sözcü TV'de 'Nokta Atışı' programında İpek Özbey aktardı:

"Aziz İhsan Aktaş davasından aklandığını söylemişti. Ancak dosya yeniden açılmış, tanık ifadeleri toplanıyor.

Aziz İhsan Aktaş dosyasında Özlem Çerçioğlu detayı! Aklandım demişti, dosya yeniden işleme alındı 3

Şikayet ve ihbar dilekçesinde; 'Şüpheli Özlem Çerçioğlu'nun Sabah gazetesine vermiş olduğu açıklamalarda yer alan ve suça konu olan “imar mafyası”, “imar rantı mafyası”, “6 milyarlık imar rantı” ifadelerini kullandığını belgeleriyle belirtmiştik.

Şüpheli Özlem Çerçioğlu’nun ivedilikle ifadeye çağrılması, “İmar mafyası”nın kim olduğu, bu ifadeleri talep eden kişilerin kimler olduğu, suça konu bu ifadeleri kimlerin istediği ve kimlerle hukuka aykırı görüşmeler yapıldığının sorulması' gibi taleplerin yer aldığı, Kuşadası Belediye Başkanı Vekili Av. Bihter Durak tarafından yapılmış uzun bir şikayet başvurusu var."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haydarpaşa'da gemi yangını! Çok sayıda ekip sevk edildiHaydarpaşa'da gemi yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi
Kılıçdaroğlu hakkında bir iddia daha! Bu kez istifa eden belediye başkanları için konuştuKılıçdaroğlu hakkında bir iddia daha! Bu kez istifa eden belediye başkanları için konuştu

Anahtar Kelimeler:
Özlem Çerçioğlu ak parti Aziz İhsan Aktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kilo yüzünden depresyona girdi! Onur Büyüktopçu 8 ayda 28 kilo verdi

Kilo yüzünden depresyona girdi! Onur Büyüktopçu 8 ayda 28 kilo verdi

Taciz mesajları ifşa olmuştu! Ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın yeni dizisi Leman başlamadan kadrodan ayrıldı

Taciz mesajları ifşa olmuştu! Ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın yeni dizisi Leman başlamadan kadrodan ayrıldı

Seyir halindeki dolmuşa silahlı saldırı! Sürücü hayatını kaybetti

Seyir halindeki dolmuşa silahlı saldırı! Sürücü hayatını kaybetti

Doktor 'teşhirci' diyerek muayene etmedi, genç kız gözyaşlarına boğuldu

Doktor 'teşhirci' diyerek muayene etmedi, genç kız gözyaşlarına boğuldu

Trump'tan 'savaş' çıkışı! "Rusya için kötü olacak"

Trump'tan 'savaş' çıkışı! "Rusya için kötü olacak"

İBB duyurdu! İstanbul'da taksiler için yeni dönem

İBB duyurdu! İstanbul'da taksiler için yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.