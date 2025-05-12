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Azmiyle 56 yaşında ehliyeti aldı, herkese örnek oldu

Gazipaşa'da yaşayan 56 yaşındaki Ayşe Bekteş, yıllardır içinde ukde kalan bir hayalini gerçeğe dönüştürdü. "Artık zamanı geldi" diyerek ehliyet almak için harekete geçen Bekteş, azmiyle çevresindekilere örnek oldu.

Azmiyle 56 yaşında ehliyeti aldı, herkese örnek oldu

Eğitmen Derya Salman'ın rehberliğinde hem teorik hem de direksiyon eğitimlerini tamamlayan Bekteş, girdiği sınavları tek seferde başarıyla geçerek sürücü belgesini aldı. Bekteş'in bu başarısı, yalnızca ailesi ve arkadaşları arasında değil, eğitim aldığı kurumdaki herkes arasında da takdirle karşılandı.

Ehliyetini aldıktan sonra duygularını paylaşan Ayşe Bekteş, özellikle kadınlara ve yaşı ilerlediği için kendine güveni azalanlara seslendi. "Derya Hocam 50 yaşında, ben 56. Yaşımız bizi değil, biz onu aşarız. Birlikte başardık. Bu süreçte inanç, azim ve doğru yönlendirme birleştiğinde yaş engel olmaktan çıkıyor" dedi.

"Kadınlar istesin, yeter" diyen Bekteş, cesaretiyle yaşa takılmadan yeni adım atmak isteyen herkese örnek oldu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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