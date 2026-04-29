Baba öldü, engelli oğlu entübe edildi!

İzmir’in Bornova ilçesindeki bir evde çıkan yangında baba hayatını kaybetti, ağır yaralanan engelli oğul hastanede entübe edildi.

İzmir'deki korkunç yangın, saat 00.30 sıralarında Kızılay Mahallesi 513 Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında çıktı.

Hasan Girgin ve diyaliz hastası oğlu Uğur Girgin’ın yaşadığı son kattaki daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürdü.

BABA ÖLDÜ, OĞLU AĞIR YARALI

Ekipler tarafından daire içerisinde yapılan incelemelerde Hasan Girgin’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Durumu ağır olan diyaliz hastası engelli oğlu Uğur Girgin ise ambulansa Ege Üniteversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Uğur Girgin’in entübe edildiği öğrenildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ...

Yanan evde olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Hasan Girgin’in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

