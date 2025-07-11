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Babalarıyla yolun karşısına geçen çocuklara otomobil çarptı: O anlar kamerada

Kahramanmaraş'ta babalarıyla beraber yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 çocuk yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Babalarıyla yolun karşısına geçen çocuklara otomobil çarptı: O anlar kamerada

Kaza, Onikişubat ilçesi Aliye İzzet Begoviç Parkı civarında meydan geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 46 AFS 097 plakalı otomobil seyir halindeyken, babalarıyla beraber yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuğa çarptı.

Babalarıyla yolun karşısına geçen çocuklara otomobil çarptı: O anlar kamerada 1

YARALANAN ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle 2 çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ambulans ile yaralı çocukları hastaneye kaldırdı. Çocukların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Babalarıyla yolun karşısına geçen çocuklara otomobil çarptı: O anlar kamerada 2

Kaza anı ise güvenlik ve motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı. Görüntülerde baba ve kızlarının yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kahramanmaraş kaza
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