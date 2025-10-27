HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Babası vasiyet etti, down sendromlu gencin gelinlik hayali gerçek oldu

Diyarbakır'da yaşayan 18 yaşındaki down sendromlu gencin düğün yapma ve gelinlik giyme hayali, babasının da vasiyeti ile birlikte ailesinin organizasyonu sonucu gerçeğe dönüştü.

Babası vasiyet etti, down sendromlu gencin gelinlik hayali gerçek oldu

Bağlar ilçesinde yaşayan down sendromlu Sedanur Kaya'nın babası Mehmet Kaya, yaklaşık 4 yıl önce vefat etti. Sedanur'un çocuk yaştan beri babasından istediği düğün yapma ve gelinlik giyme isteği Kaya'nın da vasiyeti ile birleşince ortaya unutulmaz anlar çıkardı. Kayapınar ilçesinde düzenlenen törenle gelinliğini giyen genç kız için görkemli bir düğün organize edildi. Düğün törenine Sedanur'un akrabaları ve komşuları eşlik etti. Beyaz gelinlikle mutluluktan havalara uçan genç kızın çocukluktan beri kurduğu hayalini de gerçekleştirmiş oldu.Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni gelişme! Kamerası insan gözüne yaklaşacakYeni gelişme! Kamerası insan gözüne yaklaşacak
Edirne'de seyir halindeki otomobil alev alev yandıEdirne'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

'Trump' iddiası çok konuşulur

'Trump' iddiası çok konuşulur

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.