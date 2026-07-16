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Babasının cesedini parçalayıp tuvalete gömen şahıs tutuklandı

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde babasını öldürüp cesedini parçalara ayırdıktan sonra tuvalete gizleyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Babasının cesedini parçalayıp tuvalete gömen şahıs tutuklandı

Olay, 14 Temmuz günü Çelebi ilçesine bağlı Karaağaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. (25), babası Yusuf Ayan'dan (55) yaklaşık bir gündür haber alamadığını belirterek jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Babasının cesedini parçalayıp tuvalete gömen şahıs tutuklandı 1

KIRIKKALE'DE VAHŞET: BABASINI ÖLDÜRÜP PARÇALARA AYIRDI

İhbarın ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yusuf Ayan'ın bulunması için çalışma yürüttü. İhbar sahibi Ö.A.'nın ifadelerinde çelişkiler tespit edilmesi üzerine aramalar ev ve çevresinde yoğunlaştırıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramada, Yusuf Ayan'ın cansız bedeni, yaşadığı evin eklentisinde bulunan tuvalette bulundu. Ayan'ın öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığı belirlendi.

Babasının cesedini parçalayıp tuvalete gömen şahıs tutuklandı 2

CANİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan maktulün oğlu Ö.A. ile diğer şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantılı olduğu iddia edilen B.A., H.A.A., E.A.K. ve H.K., isimli şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kırıkkale
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