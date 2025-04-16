HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Babasıyla aynı sonu yaşadı: Genç motosikletli kazada feci şekilde hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki genç, motosikletinin bariyerlere çarparak parçalanması sonucu hayatını kaybetti. Gencin babasının da 11 yıl önce motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Babasıyla aynı sonu yaşadı: Genç motosikletli kazada feci şekilde hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki genç, motosikletinin bariyerlere çarparak parçalanması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, genç sürücünün babasının da yaklaşık 11 yıl önce motosiklet kazası sonrası yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaza, D-400 Karayolu Ilıca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Serik yönüne seyreden Berkay Mehmet Gülaydın’ın kullandığı 07 CAE 390 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki çelik bariyerlere çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpmanın şiddetiyle motosiklet parçalanarak yola savruldu. Genç sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Gülaydın’ın cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

20250416aw433793-7

ÜÇ AY ÖNCE KAZA GEÇİRMİŞTİ

Yaklaşık 3 ay önce de motosiklet kazası geçirdiği ve kolunun kırıldığı öğrenilen Berkay Mehmet Gülaydın’ın, o kazada hasar gören motosikletinin yerine bu kazaya karıştığı motosikleti aldığı belirtildi.

11 YIL ÖNCE DE BABASI MOTOSİKLET KAZASI GEÇİRMİŞTİ

Öte yandan, Berkay Mehmet Gülaydın’ın babası İsmail Gülaydın’ın da 2014 yılında Çolaklı Mahallesi’nde geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralandığı, hastanede 15 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Birbirine girdiler: "Senin özelliğin ne ya her şeyi biliyorsun?"Birbirine girdiler: "Senin özelliğin ne ya her şeyi biliyorsun?"
Trump Türkiye'ye gelecek mi? Altaylı'dan dikkat çeken iddiaTrump Türkiye'ye gelecek mi? Altaylı'dan dikkat çeken iddia

Anahtar Kelimeler:
antalya kaza motosiklet kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 seçim anketi birden geldi! CHP detayı gündem oldu

3 seçim anketi birden geldi! CHP detayı gündem oldu

Önder'in sağlık durumu nasıl? Ameliyattan çıktı

Önder'in sağlık durumu nasıl? Ameliyattan çıktı

Uzun kuyruklar oluştu! Gözler rakamlardayken altında yeni rekor

Uzun kuyruklar oluştu! Gözler rakamlardayken altında yeni rekor

600 bine yakın işçi zam bekliyor! Masada şu anda yüzde 50 zam var... 1800 lira detayı

600 bine yakın işçi zam bekliyor! Masada şu anda yüzde 50 zam var... 1800 lira detayı

Sırrı Süreyya Önder'in durumunu ağlamaklı ses tonuyla anlattı! Yavuz Bingöl: Kanser olduğunu biliyorduk! Herkes dua etsin

Sırrı Süreyya Önder'in durumunu ağlamaklı ses tonuyla anlattı! Yavuz Bingöl: Kanser olduğunu biliyorduk! Herkes dua etsin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.