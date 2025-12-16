Bacak ağrısı ve kramplar hangi hastalığın habercisi?

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Akcan, bacaklardaki belirtiler hakkında uyarılarda bulundu. Bu belirtiler genellikle yorgunlukla ilişkilendiriliyor. Ancak farklı sağlık sorunlarının göstergesi olabilir.

Özel Ada Tıp Hastanesi'nde görevli Op. Dr. Akcan, bacak ağrısı ve krampların sıklığı hakkında bilgi verdi. Uzman değerlendirmesi, bu durumda önemlidir. Uzun yürüyüş sonrası bacaklarda ağrı yaşanabilir. Ancak bu durum sıkça tekrarlanıyorsa değerlendirme gerekebilir.

Basit bir yorgunluk belirtilerinin ötesine geçen durumlar vardır. Bacaklarda üşüme hissi ve ciltte solukluk bu durumlardandır. Yürüyüş esnasında belli bir mesafeden sonra ağrı hissedenler durmak zorunda kalabilir.

Bu tür şikayetler için kesin sonuçlar vermek zordur. Tanı, kişisel klinik duruma göre yapılan detaylı muayeneyle konur. Genel damar sağlığını korumanın yolları da vardır. Dengeli beslenme, düzenli hareket ve tütün ürünlerinden uzak durmak bu konuda önemlidir.Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır