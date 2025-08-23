HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bafra'da tüp patlaması: 3 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlamasında 3 kişi yaralandı.

Bafra'da tüp patlaması: 3 yaralı

Olay, Taşköprü Mahallesi Orta Sokak Celal Ağa Çıkmazı'nda saat 13.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle piknik tüpü patladı ve yangın çıktı. Patlamada evde bulunan Hakan Hacıoğlu (30) ağır yaralanırken, Meliha Hacıoğlu (56) ve Osman Kara (70) ise hafif yanıklarla kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Evin büyük zarar gördüğü patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yangında duman hortumu oluştuYangında duman hortumu oluştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü yakalandı15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Bafra
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç ile aralarındaki gerilim gündem olmuştu! Tanju Özcan'dan Fenerbahçe'ye özür mesajı

Ali Koç ile aralarındaki gerilim gündem olmuştu! Tanju Özcan'dan Fenerbahçe'ye özür mesajı

Çocuklar arasında tehlikeli akım: Ölümle dans ediyorlar

Çocuklar arasında tehlikeli akım: Ölümle dans ediyorlar

AK Parti’ye yakın isim canlı yayında CHP’yi korudu, rejiye kızdı! “Bize yakışmaz ekrandan alın”

AK Parti’ye yakın isim canlı yayında CHP’yi korudu, rejiye kızdı! “Bize yakışmaz ekrandan alın”

Bahçeli’den Özgür Özel’e çok sert sözler 'CHP hastadır' diyerek yüklendi

Bahçeli’den Özgür Özel’e çok sert sözler 'CHP hastadır' diyerek yüklendi

Babaya son veda! Ünlü isimler yalnız bırakmadı

Babaya son veda! Ünlü isimler yalnız bırakmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! Plakasını gören bir daha bakıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! Plakasını gören bir daha bakıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.