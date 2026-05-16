Bafra’da 8 yıl hapis cezalı firari yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde hakkında 8 yıl 9 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" ile "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından hakkında toplam 8 yıl 9 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D. (45), Bafra’da yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA