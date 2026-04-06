Bağcılar'da bıçaklı kavga! 17 yaşındaki şüpheli 2 polisi bıçakladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kirazlı Mahallesi Cahit Sıtkı Caddesi'ndeki boş arsada bıçaklı kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine gitti. Bağcılar'da bıçaklı kavgaya müdahale eden 2 polis memurunu yaralayan şüpheli ile kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.

EL VE BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Ekiplerin müdahalesi sırasında şüphelilerden M.A. (17) mukavemette bulunarak, görevli 2 polis memurunu el ve bacak bölgelerinden yaraladı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli M.A. ekiplerce yakalandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis ekipleri, kavganın tarafı olan S.B. (39) ve I.B'yi (36) de gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında 4 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA