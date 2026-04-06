Bağcılar'da bıçaklı kavga! 17 yaşındaki şüpheli 2 polisi bıçakladı

İstanbul Bağcılar'da boş arsada bıçaklı kavga çıktığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri 17 yaşındaki şüpheliye müdahale etti. Şüpheli 2 polis memurunu el ve bacak bölgelerinden yaraladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kirazlı Mahallesi Cahit Sıtkı Caddesi'ndeki boş arsada bıçaklı kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine gitti. Bağcılar'da bıçaklı kavgaya müdahale eden 2 polis memurunu yaralayan şüpheli ile kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.

EL VE BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Ekiplerin müdahalesi sırasında şüphelilerden M.A. (17) mukavemette bulunarak, görevli 2 polis memurunu el ve bacak bölgelerinden yaraladı.

Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli M.A. ekiplerce yakalandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis ekipleri, kavganın tarafı olan S.B. (39) ve I.B'yi (36) de gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında 4 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

kanun yok ki herkes polise hücum ediyor... bıçağı gördüğü an polisin vurması lazım..
yani silah kullwnsan mesleginden olacaksin kullanmiyorsun canından oluyorsun yani öyle irenc bir durumki
Bağcılar gibi nezih bir yerde böyle bir olayın yaşanması hem şaşırttı hemde üzdü beni .
nezih bir yermi ?
@demir_ayakkabii kinaye yapmış...
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

