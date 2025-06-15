HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bağcılar’da boş arazide erkek cesedi bulundu

Bağcılar’da, boş arazide bir erkeğe ait ceset bulundu. Cenaze, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bağcılar’da boş arazide erkek cesedi bulundu

Kemalpaşa Mahallesi'nde, 1904 Sokak'ta atık kağıtların toplandığı barakanın yanındaki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığına yönelik polise ihbar yapıldı.

Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini ve cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, arazide ateş yakarak suyu ısıtan ve ısıttığı suyla duş alan kişinin bir süre sonra yere yığıldığını belirledi.

Cenaze, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Henüz kimliği bilinmeyen kişinin arazide bir anda düşmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hindistan'da köprü çöktü: 6 ölüHindistan'da köprü çöktü: 6 ölü
Baba, oğlunun çekiçli saldırısına uğradıBaba, oğlunun çekiçli saldırısına uğradı

Anahtar Kelimeler:
Bağcılar ceset
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Otobüslerle ülkelerine dönüyorlar! Ek seferler bile konuldu

Otobüslerle ülkelerine dönüyorlar! Ek seferler bile konuldu

İsrail'den 'bire yüz' tehdidi! Ardından tüm İsrailli bakanlara aynı talimat...

İsrail'den 'bire yüz' tehdidi! Ardından tüm İsrailli bakanlara aynı talimat...

Anne vahşetini gizli kamera ortaya çıkardı!

Anne vahşetini gizli kamera ortaya çıkardı!

Galatasaray bombayı patlatıyor! Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri İstanbul'a geliyor

Galatasaray bombayı patlatıyor! Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri İstanbul'a geliyor

Füzeler peş peşe havalandı! İsrail yeniden vurmaya başladı

Füzeler peş peşe havalandı! İsrail yeniden vurmaya başladı

Evinde ölü bulunmuştu... Doktorun paylaşımı kafaları karıştırdı

Evinde ölü bulunmuştu... Doktorun paylaşımı kafaları karıştırdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.