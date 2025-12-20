HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bağcılar'da iki çocuk 1 milyon 300 bin liralık altını sahibine teslim etti!

İçerik devam ediyor

Bağcılar’da yolda yürüyen 2 çocuk yerde değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olan içi altın dolu kese buldu. Bunun üzerine çocuklar keseyi çevredeki bir esnafa götürdü. Kesenin içindeki kartvizitten altınların alındığı kuyumcuyu bulan 2 çocuk ve esnaf altınları sahibine teslim etti. Altınların sahibinin keseyi bulan çocuklara ödül verdiği öğrenildi.

Bağcılar'daki olay, saat 15.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen 2 çocuk yerde değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olan içi altın dolu kese buldu.

Bağcılar da iki çocuk 1 milyon 300 bin liralık altını sahibine teslim etti! 1

Durumu çevredeki esnafa bildiren çocuklar kesenin içindeki kartvizitten altınların alındığı kuyumcuyu tespit etti. Bunun üzerine altınları bulan 2 çocuk ve yanlarındaki esnaf altınları kuyumcuya teslim etti.

ALTINLARI BULAN ÇOCUKLARA ÖDÜL

Bağcılar da iki çocuk 1 milyon 300 bin liralık altını sahibine teslim etti! 2

Yolda yürürken içi altın dolu keseyi bulan çocukların altınları kuyumcuya teslim etmelerinin ardından altınların sahibinin çocuklara ödül verdiği öğrenildi. Çocukların ve yanlarındaki kişinin kuyumcuya gelerek altınları teslim ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"
Baba yadigarı otomobil hurdaya döndü: 2 yaralıBaba yadigarı otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.971,32
5.972,23
% 0.28
23:59
Ons Altın / TL
185.715,08
185.770,67
% 0.28
23:59
Ons Altın / USD
4.339,33
4.339,99
% 0.11
23:59
Çeyrek Altın
9.554,11
9.764,59
% 0.28
23:59
Yarım Altın
19.048,50
19.529,18
% 0.28
23:59
Ziynet Altın
38.216,44
38.938,91
% 0.28
23:59
Cumhuriyet Altını
39.825,00
40.426,00
% 0.02
15:30
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Bağcılar Altın çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.