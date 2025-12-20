HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kütahya’da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza; 3 yaralı

Kütahya’da işçileri taşıyan servis otobüsü, yolcu otobüsü ile TIR’ın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Servis otobüsü, çekici yardımıyla sıkıştığı iki aracın arasından çıkarıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kütahya’da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza; 3 yaralı

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Sporkent Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 43 S 0186 plakalı işçi servisi otobüsü, önce Burdur-Bursa seferi yapan 32 UB 659 plakalı yolcu otobüsüne, ardından sağ şeritte seyreden 31 DE 597 plakalı TIR’a çarptı.

Kütahya’da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza; 3 yaralı 1

3 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada işçileri taşıyan servis, TIR ile yolcu otobüsünün arasına sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Servis otobüsünde mahsur kalan işçiler, aracın kırılan camından tahliye edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’nde kaldırıldı.

Kütahya’da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza; 3 yaralı 2

Servis otobüsü, çekici yardımıyla sıkıştığı iki aracın arasından çıkarıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP ile AK parti arasında kriz tartışması! CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!
Su borusu patladı, otomobili bahçeye sürükledi!Su borusu patladı, otomobili bahçeye sürükledi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kütahya kaza otobüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"

ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Pedofili sapığın evinden iğrenç detaylar! Dosyadaki ünlülerin o fotoğrafları...

Pedofili sapığın evinden iğrenç detaylar! Dosyadaki ünlülerin o fotoğrafları...

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.