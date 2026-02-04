HABER

Uzmanlar uyarıyor: Damarların tıkanmasına yol açan 7 sessiz tehlike!

Günlük alışkanlıklarımız sağlığımız üzerinde büyük bir rol oynuyor. Yanlış beslenmeden strese, hareketsizlikten gizli şekere kadar birçok etken, fark edilmeden damar sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlara göre bu riskler erken önlem alınmadığında kalp krizi ve felçle sonuçlanabiliyor.

Damar tıkanıklığı çoğu zaman ani bir sorun gibi algılansa da, aslında yıllar içinde sessizce ilerleyen alışkanlıkların sonucu olarak ortaya çıkıyor. Günlük beslenme düzeni, yaşam tarzı, kronik hastalıklar ve stres gibi faktörler damar yapısını fark edilmeden bozabiliyor. Uzmanlar, belirti vermeden ilerleyen bu tehlikelere karşı erken farkındalık ve yaşam tarzı değişikliklerinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

YANLIŞ BESLENME

Yanlış beslenme, sofradaki gizli düşmandır. Ne yediğimiz damarlarımızda ne biriktirdiğini belirler. Aşırı yağlı, kızartılmış, işlenmiş ve hazır gıdalar damar duvarlarında plak oluşumunu hızlandırır.

Trans yağlar ve aşırı doymuş yağlar damarları esnek bir yol olmaktan çıkarır. Dar ve sert bir koridora dönüştürür. Bir öğün zarar vermez dediğimiz her tabak aslında geleceğe yazılmış küçük bir nottur.

HAREKETSİZ YAŞAM

İkincisi tehlike ise hareketsiz yaşam. Uzun süre oturmak, az yürümek, bedeni hareketsiz bırakmak, kan akışı yavaşlar, damarlar tembelleşir. Hareket damarların nefesidir. Nefes kesilince tıkanıklık başlar. Günde sadece 30 dakikalık tempolu yürüyüş bile damar sağlığında ciddi bir fark oluşturur.

SİGARA KULLANIMI

Üçüncüsü, uzmanların yıllardır hep uyardığı konu olan sigara. Damarların en acımasız düşmanı. Sigara damarları daraltır, sertleştirir ve iç yüzeyine doğrudan zarar verir. Nikotin ve kimyasal maddeler kanın pıhtılaşma riskini artırır. Bir sigara sadece akciğeri değil, kalbi, beyni ve tüm damar ağı hedef alır. Sigara içtiğiniz her an damarlarınıza biraz daha duvar örersiniz.

YÜKSEK KOLESTEROL

Dördüncüsü, yüksek kolestrol, sessiz birikim. Kolesterol uzun süre belirti vermez ama yıllar içinde damarların iç çeperine yapışır, kalınlaşır ve akışı zorlaştırır. Özellikle LDL yüksekliği damar tıkanıklığının en yaygın nedenlerinden biridir. Düzeni kan tahlili yaptırmamak bu sessiz tehlikeyi fark edememek demektir.

YÜKSEK TANSİYON

Beşincisi, yüksek tansiyon damarları yoran baskıdır. Tansiyon damarların taşıyabileceğinden fazla baskı gördüğü bir durumdur. Sürekli yüksek seyreden tansiyon damar duvarlarını yıpratır ve hasara açık hale getirir. Hasar gören damar kolesterol birikimine daha davetkar olur.

ŞEKER HASTALIĞI

Şeker hastalığı da damarlara zarar veren durumlardan biri. Yüksek kan şekeri damarların iç yüzeyine zarar verir. Bu da damar sertliği ve tıkanıklık riskini ciddi şekilde artırır. Diyabet kontrol altına alınmadığında kalp krizi ve felç riski katlanarak yükselir. Özellikle fark edilmeden ilerleyen gizli şeker en tehlikeli türlerden biridir.

STRES VE UYKUSUZLUK

Yedincisi ve son tehlike ise stres ve düzensiz uyku. Sürekli stres altında yaşamak kortizol ve adrenalin seviyelerini yükseltir. Bu hormonlar tansiyonu artırır, kalbi yorar ve damar sağlığını bozar. Uykusuzluksa vücudun kendini onarma şansını elinden alır. Beden dinlenemiyorsa damarlar da iyileşemez.

