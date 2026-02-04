Karlıova’da nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak görüntülendi

Olay, Karlıova ilçesine bağlı Bağlıisa Çatak köyü kırsalında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan Kaddafi Ökten, atıyla köy yakınlarında gezinti yaptığı sırada karlı arazide bir vaşakla karşılaştı. Vaşağın karlar içindeki sakin ve temkinli hareketleri dikkat çekerken, Ökten o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde tek başına dolaşan vaşağın bir süre sonra karla kaplı arazide gözden kaybolduğu görüldü.

Doğal yaşam alanlarında nadir görülen ve koruma altında bulunan vaşakların, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini ortaya koyduğu belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır